Welche Themen die Balzhauser Bürger beschäftigen

Vom Brückenabriss bis hin zur Fotovoltaik wird in Balzhausen über viele Themen debattiert. Wie Bürgermeister Daniel Mayer die Ortsumfahrung einschätzt.

Bevor Bürgermeister Daniel Mayer bei der Bürgerversammlung den Bürgerinnen und Bürgern das Wort erteilte, machte er noch Ankündigungen in eigener Sache: 2021 hat die Gemeinde fünf und 2022 einen Bauplatz verkauft. Trotz der enormen Nachfrage, stehe aktuell kein Baugrund mehr zur Verfügung und es könne auch keiner gekauft werden. Deshalb soll ein neues Baugebiet nördlich des Kellerbergs mit etwa 20 bis 25 Parzellen entstehen. Man sei in Verkaufs-Verhandlungen, mit der Planung soll noch 2022 begonnen werden. Realisierung des Gebietes 2023/24.

Zum Thema Ortsumfahrung: Seit 2019 hat sich viel getan und es gab eine berechtigte Hoffnung der baldigen Realisierung. Aufgrund der inzwischen enormen Kostensteigerungen wurde das Projekt vom Staat als nicht mehr realisierbar erklärt. Das Staatliche Bauamt Krumbach wurde beauftragt, eine Kombi-Planung für Thannhausen und Balzhausen auszuarbeiten. Da die ganze Planung nun von vorne beginnt, ist Bürgermeister Mayer sicher, dass infolge dieser Entscheidung die nächsten acht bis zehn Jahre nichts gebaut werde.

Johann Rudolf wollte wissen, ob die Gemeinde das vor Jahren erworbene größere Grundstück im Westen des Ortes noch besitze. Dazu Mayer: Ja, es wird als Tausch-Grundstück vorgehalten. Johann Ruf fragte, warum die Gemeinde das Grundstück westlich der Pfarrkirche verkauft habe. Die Gemeinde dränge Bürger, Leerstände im Dorf zu verkaufen, dann müsse auch die Gemeinde Baufläche zur Verfügung stellen, sagte Mayer.

Debatte um geplanten Brückenabriss in Balzhausen

Zum geplanten Brückenabriss im Norden von Balzhausen erhoben gleich drei Landwirte Einwände, da sie dadurch einen längeren Umweg zu ihren Grundstücken machen müssen. Auch Kommandant Peter Rehm kann den Abbruch nicht akzeptieren, da die Brücke eine wichtige Feuerwehr-Zufahrt bei einem Brandeinsatz darstelle. Er plädierte für eine Grundsanierung, die nach seiner Meinung für rund 150.000 Euro möglich sein sollte, damit die Brücke befahrbar bleibe. Seine Frau Ingrid sah dies auch so, denn die Brücke werde von vielen Hundebesitzern zum Gassi gehen benützt.

Leonhard Wank meinte zu der im Raum stehenden Fotovoltaik-Freiflächenanlage, dass solche Anlagen einen riesigen Flächenverbrauch darstellen. Es geht um gute landwirtschaftliche Grundstücke. In Balzhausen gibt es genug Dachflächen, um dort PV-Anlagen zu errichten.

Wie ist es zu bewerten, wenn über die Grundstücksgrenze hinaus geackert wird und ein Feldweg in Mitleidenschaft gezogen wird? Müsse die Gemeinde diese Schäden dann wieder mit ihrem Geld reparieren?, war die Frage eines Bürgers, der nicht genannt werden will. Wenn so etwas passiere, möchte er benachrichtigt werden, um handeln zu können, sagte Bürgermeister Mayer.