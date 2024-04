Balzhausen

vor 50 Min.

Wie die Wertungsspiele 2024 im Bezirk Krumbach-Tisogau ausfallen

Plus In Balzhausen präsentierten sich 270 Musikerinnen und Musiker bei den Wertungsspielen, während der ASM-Bezirk 11 ein spannendes Musikjahr erwartet.

Von Josef Jäger

270 Musikerinnen und Musiker in acht Musikkapellen waren die Hauptakteure bei den Wertungsspielen des Bezirkes 11 -Krumbach -TISOGAU des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. In der Sporthalle in Balzhausen präsentierten sich die teilnehmenden Musikgruppen von ihren Dirigenten bestens vorbereitet und erhielten von den fünf Jurymitgliedern ausnahmslos für den musikalischen Gesamteindruck und zur Leistungsfähigkeit des Orchesters die Höchstnoten.

Von Jungmusikern bis zur Oberstufe boten die Musikkapellen beeindruckende Leistungen

Nachdem in diesem Jahr kein Bezirksmusikfest im Bezirk 11-Krumbach stattfindet, war der Bezirk selbst Veranstalter dieses Wettbewerbes – unterstützt von den Musikvereinen Balzhausen, Ziemetshausen und Obergessertshausen, wo am 5. Mai das Bezirksmusikertreffen mit Gemeinschaftschor und großem Festumzug über die Bühne geht. In diesem Rahmen werden dann auch die Urkunden überreicht. So waren diese Wertungsspiele ein Grundstock für ein interessantes Vereinsjahr des Bezirkes. Am Ende dieses musikalischen „Highlights“ bescheinigten der Jury-Vorsitzende Manfred Andres Lipp und seine Juroren Kollegen, Sandra Settele (seit Kurzem neue ASM-Verbandsdirigentin), Markus Augenstein, Rainer Pfister und Rainer Schollenberger schöne Wertungsspiele, die hervorragend gelaufen sind und bei denen es kein schlechtes Ergebnis in der Bewertung gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen