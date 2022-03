Zwei Arbeiter bei Unfällen in Thannhausen und Balzhausen verletzt

Zwei Männer müssen aus ihren Betrieben in Thannhausen und Balzhausen mit dem Rettungswagen abgeholt werden. Was ihnen passiert ist, berichtet die Polizei.

Zu zwei Arbeitsunfällen ist es am Montag im südlichen Mittelschwaben gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 22-jähriger Bauhelfer stürzte auf einer Baustelle in Thannhausen am Mindeltalblick von einem Podest. Er wurde am Arm verletzt und zog sich eine Fraktur zu. In einer Metall verarbeitenden Firma in Balzhausen wechselten zwei Arbeiter an einer Maschine das Werkzeug. Ein 49-jähriger Mann quetschte sich dabei den Daumen.

In Thannhausen stürzt ein Mann auf einer Baustelle von einem Podest

Beide verletzten Arbeiter kamen mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Krumbach. (AZ)