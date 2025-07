Im Freibad fehlt plötzlich Geld aus der Börse

Wegen einer möglichen Fundunterschlagung ermittelt die Krumbacher Polizei. So wurde offenbar am Sonntag in der Zeit von 16.10 bis 16.20 Uhr aus einem Geldbeutel eine größere Menge Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilt, ging ein 38-Jähriger zur Tatzeit in das Krumbacher Freibad. Kurz nach dem Drehkreuz war ihm der Geldbeutel aus der Hosentasche gefallen. Den Verlust bemerkte er erst auf der Liegewiese. Er eilte zurück zum Eingangsbereich, um nach seinem Geldbeutel zu suchen. In der Zwischenzeit war dieser von einer unbekannten Frau an der Kasse abgegeben worden. Der Inhalt war vollständig, bis auf das entwendete Bargeld. Dieses wurde vom unbekannten Täter entnommen. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Fundunterschlagung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 zu melden. (AZ)

