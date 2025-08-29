Buntes Markttreiben mitten in Krumbach am 31. August

Alle Jahre wieder steht in Krumbach am letzten Sonntag im August der Bartholomämarkt im Kalender – so auch heuer, am 31. August 2025. Von 8 bis 18 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in einen Treffpunkt für Händler, Marktbesucher und Familien. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft Krumbach, die auf die lange Tradition des Marktes verweist und das Geschehen gemeinsam mit der Stadt organisiert.

Krumbach: Tradition und Vielfalt beim Bartholomämarkt am 31. August 2025 erleben

Der Bartholomämarkt zählt zu den ältesten Märkten der Region. Seine Wurzeln reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück, als Krumbach Marktrecht erhielt und sich neben den Krämermärkten auch Flachs-, Leinwand-, Garn- und Fruchtmärkte etablierten. Im 18. Jahrhundert war vor allem der Fruchtmarkt am Marktplatz von Bedeutung; zeitweise wurden dort jährlich beachtliche Mengen an Getreide und Vieh umgesetzt. Heute ist von den alten Viehmärkten nichts mehr übrig – geblieben ist aber der Krammarkt, der sich zu einem festen Bestandteil des städtischen Lebens entwickelt hat.

Auch am Sonntag werden wieder zahlreiche Marktkaufleute aus der Region und darüber hinaus erwartet. Viele von ihnen sind seit Generationen als „Reisende“ unterwegs und bieten ein vielfältiges Sortiment an. Auf dem Krammarkt reicht die Palette von Süßwaren über Textilien und Haushaltsartikel bis hin zu Deko- und Geschenkartikeln. Ergänzt wird das Angebot durch den Flohmarkt in der Karl-Mantel-Straße und rund um den Gesundbrunnenplatz, der ebenfalls um 8 Uhr startet. Dort verkaufen private Anbieter gebrauchte Waren, Bücher, Bilder, Schmuck oder Spielzeug.

Krumbach feiert den traditionellen Bartholomämarkt mit vielfältigem Angebot und festlicher Stimmung

Ein zusätzlicher Anziehungspunkt ist der verkaufsoffene Sonntag: Von 13 bis 17 Uhr öffnen viele Geschäfte in der Innenstadt und bieten besondere Markt- und Saisonangebote an. Damit ergänzt der Einzelhandel das Marktgeschehen um weitere Einkaufsmöglichkeiten.

Für Pausen zwischendurch sorgen Cafés und Gaststätten, die ihre Gäste mit regionalen Spezialitäten und Klassikern bewirten. Auch für Kinder gibt es ein Rahmenprogramm, zudem ist Musik zwischen den Marktständen angekündigt. Mit der Mischung aus Tradition und Gegenwart bleibt der Bartholomämarkt ein fester Termin im Spätsommerkalender. Er knüpft an Jahrhunderte Marktgeschichte an und bietet gleichzeitig Gelegenheit zum Bummeln, Einkaufen und Begegnungen mitten in Krumbach.