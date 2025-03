So laufen die Bauarbeiten an der Kreisstraße bei Oberrohr

Seit Ende Februar laufen die Bauarbeiten nördlich von Oberrohr. Die Kreisstraße GZ 25 wird auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern ausgebaut. Durch die Baumaßnahme werden die Verkehrssicherheit und die Infrastruktur nachhaltig verbessert, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamts . Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich des Umweltschutzes, da im Zuge des Ausbaus umfangreiche Amphibienschutzanlagen errichtet werden, um die Wanderwege der Tiere sicherer zu machen. Aus diesem Grund begannen die Bauarbeiten früher als ursprünglich geplant.

Der eigentliche Baubeginn wurde wie berichtet um rund eine Woche vorverlegt, da aufgrund der wärmeren Temperaturen mit dem Beginn der Amphibienwanderung zu rechnen war. Durch die etwas frühere Sperrung kann auf einen Schutzzaun verzichtet werden und die Tiere können ungestört zu ihren Laichgewässern wandern.

Landrat Hans Reichhart machte sich nun gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Jenny Schack, den Bürgermeistern Peter Walburger und Markus Dopfer sowie Vertretern der Regierung von Schwaben und des Staatlichen Bauamtes ein Bild vom Baufortschritt und nahm den offiziellen Spatenstich vor.

Die Bauzeit wird voraussichtlich drei Monate betragen, die Fertigstellung ist für Mitte Juni 2025 geplant. Bauausführende Firma ist die LS Bau AG aus Thannhausen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Es ist mit einer Förderung des Freistaates Bayern in Höhe von rund 1 Million Euro zu rechnen. Die verbleibenden Kosten in Höhe von rund 800.000 Euro trägt der Landkreis Günzburg.

Während der Bauzeit muss die Kreisstraße GZ 25 voll gesperrt werden. Die Vollsperrung betrifft den gesamten Streckenabschnitt der Kreisstraße GZ 25 zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Oberrohr bis zur Einmündung in die Staatsstraße St 2023. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt über die Staatsstraße St 2023 in Richtung Thannhausen und weiter über die Bundesstraße B 300 in Richtung Krumbach und umgekehrt. (AZ)