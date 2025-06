Bauarbeiten an Kreisstraße GZ25 kurz vor Abschluss, aber weitere Sperrungen folgen

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße GZ25 nördlich von Oberrohr stehen kurz vor dem Abschluss. Wie das Staatliche Bauamt in Krumbach in einer Pressemitteilung schreibt, sind noch einige Arbeiten wie das Herstellen von Zufahrten, Mulden und Banketten sowie Markierungsarbeiten zu erledigen. Die Bauarbeiten werden demnach voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 25. Juni, andauern. Danach wird die Kreisstraße dem Verkehr freigegeben.

Im Anschluss an die Neubaumaßnahme außerorts wird der Einmündungsbereich in die Bundesstraße B300 innerorts am südlichen Ortseingang von Oberrohr bis hin zur Bushaltestelle saniert. Die Bauzeit für die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche beträgt rund eine Woche und startet am Montag, 30. Juni. Sie wird voraussichtlich bis Freitag, 4. Juli, fertiggestellt. Die Anwohner „Am Borst“ in Oberrohr können während der Bauzeit Ihre Grundstücke erreichen. Lediglich am Tag des Asphalteinbaus wird die Zufahrt nicht möglich sein. Die Anwohner werden gesondert durch eine Postwurfsendung über die Bauarbeiten informiert. Umgeleitet wird über den im Osten gelegenen Kreisverkehr der B300.

Faulbergstraße in Ursberg eine Woche lang voll gesperrt

Im gleichen Zeitraum wird auch die Asphaltdeckschicht der Kreisstraße GZ12 (Faulbergstraße) in Ursberg erneuert, und zwar von der Einmündung in die B300 bis zur Einmündung in die Kreisstraße GZ25 (Thannhauser Straße). Auch hierfür ist eine Vollsperrung der Straße von Montag, den 30. Juni, bis Freitag, 4. Juli, vorgesehen. Die Umleitung erfolgt über die B300 und die etwas weiter nördlich gelegene Einmündung nach Ursberg. Die kleinräumigen Umleitungen werden nach Angaben des Bauamts von der Straßenmeisterei ausgeschildert. (AZ)