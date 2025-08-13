Nächster Bauabschnitt der B300 in Krumbach beginnt

Völlige Entspannung ist für die Verkehrssituation in Krumbach zwar noch nicht in Sicht. Doch die gute Nachricht aus dem Staatlichen Bauamt lautet: Die Bauarbeiten an der Bundesstraße B 300 in Krumbach liegen im Zeitplan. Ab der dritten Ferienwoche stehen nun die Arbeiten im Straßenbereich vor dem Ärztehaus und der Apotheke an. Der aktuell gesperrte Streckenabschnitt zwischen Nattenhauser Straße und Ulmer Straße wird dann wieder befahrbar sein. Die Absperrung für die anstehende dritte Bauphase beginnt schon am Donnerstagabend.

Die Sanierungsarbeiten im Streckenabschnitt zwischen Nattenhauser Straße und Ulmer Straße werden termingerecht bis Ende der Woche abgeschlossen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts. Trotz Ferienzeit hätten die beteiligten Baufirmen die eng gesetzte Terminschiene einhalten können. In den nächsten Wochen werden weiterhin Arbeiten an den Gehwegen in diesem Bereich ausgeführt. Wichtig für alle, die in der Stadt unterwegs sind: Der Straßenverkehr wird dabei in beide Richtungen aufrechterhalten. Fußgänger werden um die lokalen Arbeitsstellen herumgeleitet.

Bauarbeiten an der B300 in Krumbach gehen weiter: Das sind die Planungen

Am Abend des 14. August startet die dritte Bauphase beim Ärztehaus. Zu Beginn wird der Verkehr zunächst weiterhin, wie aktuell bereits praktiziert, als Einbahnstraße unter Mitnutzung des Busparkplatzes um den Komplex Ärztehaus/Apotheke herumgeführt. Abhängig vom Baufortschritt beim Neubau der Wasserleitung und der Ampelanlage an der Einmündung der Ulmer Straße wird voraussichtlich ab der vierten Ferienwoche eine Vollsperrung der Bahnhofstraße in diesem Abschnitt nötig. Dann wird der Verkehr geschwindigkeitsreduziert in beide Richtungen über den Busparkplatz geleitet. Das Ärztehaus, die Apotheke und die dazugehörigen Parkplätze sind gemäß der Beschilderung vor Ort weiterhin zu Fuß und mit dem Auto zu erreichen, heißt es dazu aus dem Staatlichen Bauamt.

In der kommenden dritten Bauphase werden im Zeitraum von vier Wochen wieder verschiedene Arbeiten unter Einbeziehung mehrerer Baufirmen abgewickelt. Nach der Erneuerung der Wasserleitung wird die Firma Leonhard Weiss die Tiefbauarbeiten für die oben genannte Ampelanlage, die Querungshilfe sowie den abschnittsweisen Austausch stark geschädigter Zufahrts- und Bordsteinbereiche ausführen. Die Firma Yunex wird die Ampelanlage erneuern, von der Telekom sind Leitungsquerungen auszuführen und die LEW wird ebenfalls Arbeiten durchführen. Abschließend erfolgt von der Einmündung der Ulmer Straße bis zur Einmündung der Lichtensteinstraße die Erneuerung der Asphaltdeckschichten.

Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner in Krumbach sind in der Bauphase eingeschränkt

Während der Vollsperrung soll es eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner geben. Diese werden bei Rückfragen direkt vor Ort von der Baufirma informiert. Fußläufig sind Geschäfte und Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Gehwege bleiben geöffnet. Eine überörtliche Umleitung, insbesondere für den Lkw-Verkehr wird weiterhin ausgeschildert.

Wie berichtet, soll planmäßig ab Beginn des neuen Schuljahres der Verkehr in der Bahnhofstraße in beide Richtungen wieder rollen. Nach den Sommerferien werden noch einige Restarbeiten entlang der Gehwege ausgeführt. Die Sperrung des Busbahnhofs zur Sanierung der dortigen Asphaltdeckschicht ist in den Herbstferien geplant, hierbei wird nur mehr der Busverkehr beeinträchtigt. Auch in diesen Bauphasen bleibt die Erreichbarkeit des Ärztehauses und der Apotheke sowie der direkten Anlieger, Gewerbetreibenden und Geschäfte gewährleistet. (AZ)