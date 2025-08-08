Gasleitung bei Bauarbeiten in Krumbach beschädigt

Am Donnerstag ist es gegen 9 Uhr zu einer Beschädigung einer Gasleitung im Stadtgebiet Krumbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Rahmen von Bauarbeiten die unter der Erde liegende Gasleitung im Badweg durch einen Bagger beschädigt, sodass Erdgas ausströmte. Die Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich weiträumig ab und verständigten den Gasversorger, welcher die schadhafte Leitung abdrehte, sodass ein weiteres Ausströmen von Gas verhindert werden konnte. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder die umliegenden Gebäude bestand nicht. (AZ)

