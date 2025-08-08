Icon Menü
Bauarbeiten in Krumbach: Gasleitung beschädigt – Feuerwehr reagiert schnell

Krumbach

Gasleitung bei Bauarbeiten in Krumbach beschädigt

Ein Bagger hat am Donnerstagvormittag im Badweg in Krumbach eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich großräumig ab.
    Einsatzkräfte sperrten den Badweg in Krumbach ab, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war.
    Einsatzkräfte sperrten den Badweg in Krumbach ab, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag ist es gegen 9 Uhr zu einer Beschädigung einer Gasleitung im Stadtgebiet Krumbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Rahmen von Bauarbeiten die unter der Erde liegende Gasleitung im Badweg durch einen Bagger beschädigt, sodass Erdgas ausströmte. Die Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich weiträumig ab und verständigten den Gasversorger, welcher die schadhafte Leitung abdrehte, sodass ein weiteres Ausströmen von Gas verhindert werden konnte. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder die umliegenden Gebäude bestand nicht. (AZ)

