Thannhausen ringt um Baukultur: Zwischen Containern und Ortsbildschutz

Die Mitglieder des Thannhauser Bauausschusses legen bei der Prüfung von Bauanträgen besonderen Wert auf eine durchdachte Planung und den Erhalt einer Baukultur. Sie fordern eine bewusste Gestaltung und Pflege des gesamten Umfelds, um eine lebenswerte und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern: Diese Bestätigung „lieferten“ die Mitglieder des Ausschusses in der jüngsten Sitzung, als es galt, bei den vorgelegten Projekten das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
