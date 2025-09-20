Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Bauauschuss Thannhausen: Zwischen Baukultur, Verkehrsfragen und Bürgeranliegen

Thannhausen

Thannhausen ringt um Baukultur: Zwischen Containern und Ortsbildschutz

Tiny-Häuser werden vom Thannhauser Bauausschuss abgelehnt, historische Gebäude sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben. Ein Abriss in Burg sorgt für Stirnrunzeln.
Von Josef Jäger
    • |
    • |
    • |
    Als "Schandfleck" in der Thannhauser Innenstadt wird dieses "Domes" Gebäude derzeit bezeichnet: Im Namen zahlreicher Bürger wurde im Bauausschuss die Frage an die Verwaltung gestellt, warum seit Wochen nichts vorangeht.
    Als "Schandfleck" in der Thannhauser Innenstadt wird dieses "Domes" Gebäude derzeit bezeichnet: Im Namen zahlreicher Bürger wurde im Bauausschuss die Frage an die Verwaltung gestellt, warum seit Wochen nichts vorangeht. Foto: Josef Jäger

    Die Mitglieder des Thannhauser Bauausschusses legen bei der Prüfung von Bauanträgen besonderen Wert auf eine durchdachte Planung und den Erhalt einer Baukultur. Sie fordern eine bewusste Gestaltung und Pflege des gesamten Umfelds, um eine lebenswerte und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern: Diese Bestätigung „lieferten“ die Mitglieder des Ausschusses in der jüngsten Sitzung, als es galt, bei den vorgelegten Projekten das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden