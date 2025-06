Das Baugebiet Badweg Nord in Krumbach wird erschlossen

Die Firma LS Bau aus Thannhausen hat von der Stadt Krumbach den Auftrag für die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Badweg Nord“ erhalten. Im Rahmen der Sanierung der Kanal- und Wasserleitungen sowie des Straßenausbaus sind seit dem 21. Mai Vollsperrungen gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung (VAO) in Kraft, die bis zum 30. Oktober 2025 geplant sind.

Die Vollsperrung des Badwegs in Krumbach wird bis Oktober 2025 dauern

Trotz der Vollsperrung bemüht sich die beauftragte Baufirma, den Anliegerverkehr weitestgehend aufrechtzuerhalten. Aufgrund der zunehmenden Einschränkungen bei der Müllabfuhr wurden in Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Günzburg nun zwei Sammelstellen eingerichtet, an denen die Mülltonnen für die Abholung bereitgestellt werden können. Die Informationen zu den Standorten der Sammelstellen und den Abholzeiten sind auf der Homepage der Stadt Krumbach unter www.krumbach.de verfügbar. Das neue Baugebiet wird über den Badweg erschlossen werden. Die eine Sammelstelle ist an der Abzweigung des Badwegs in den Letteberg. Die andere Tonnensammelstelle befindet sich an der Ecke Badweg/Augsburger Straße.

IM Juli werden Zisternen und Schächte im Baugebiet Badweg Nord in Krumbach gesetzt

Der Baufortschritt verläuft planmäßig, wie die Stadt Krumbach in einer Pressemitteilung erklärt. Der Bau der Wasserleitung hat bereits begonnen. In den ersten beiden Juliwochen werden Zisternen und Schächte im Neubaugebiet gesetzt. Für die Verlegung der Versorgungsleitungen sind die Kalenderwochen 36 und 37 (ab Anfang September) vorgesehen, die Lechwerke AG wird bereits ab Anfang Juli mit den Arbeiten beginnen. Die Fertigstellung des Bauabschnitts ist für Ende Oktober 2025 geplant. Die Stadt bittet Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen. (AZ)