Die Almweihnacht setzt viele Zeichen der Hilfsbereitschaft

Welche Akzente die Aktion von Georg Bollinger im Ziemetshauser Ortsteil Bauhofen über 15 Jahren gesetzt hat und was jetzt geplant ist.

Auf der Schlossberg-Alm im Ziemetshauser Ortsteil Bauhofen gab es jetzt wieder einen besonderen Höhepunkt. Seit 15 Jahren gibt es die Almweihnacht, auch diesmal hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Schwedenfeuer und Feuerkorb verbreiteten eine besondere Atmosphäre und ließen die Funken sprühen bei jedem Windstoß. Die Alphorn- und Musikgruppe Aretsried spielte wegen des Wetters im Krippenstall.

Nach dem eingespielten Glockengeläut ertönten die Alphörner. Danach erfolgte die Begrüßung von Georg Bollinger. Zwischen den weihnachtlichen Weisen der Alphorn-und Musikgruppe wurde von Georg Bollinger weihnachtliche Gedichte vorgetragen. Am Ende der verkürzten Feier bedankte sich Bollinger beim Nutzungswald für Daas und Christbäume für Deko der Almlandschaft, bei Dr. Nils Goltermann von der Postbräu Thannhausen für Getränke-Spende, bei Wolfgang Schregle für die Wurstspende, bei der Familie Michael Leitenmaier für die Ausgabe von Getränken und Essen von seinem mobilen Verkaufsstand, bei seiner Familie für Deko der Weinflaschen und Beschriftung der Platten und für die Unterstützung in all den Jahren. Ein besonderer Dank galt der Alphorn- und Musikgruppe Aretsried für ihr kommen und die musikalische Gestaltung mit weihnachtlichen Weisen.

Seit 2009 wird das Kinderhospiz in Bad Grönenbach unterstützt

Vom Kinderhospiz Bad Grönenbach konnte aus Termingründen anwesend sein. Seit 2009 unterstützt Bollinger das Kinderhospiz Bad Grönenbach, bis jetzt konnten über 45.000 Euro übergeben werden. Ferner gingen auch Spenden ins Ahrtal, unterstützt wurden ein Kindergarten und die Dagernova-Winzer. Hilfsgüter gab es für die Ukraine-Hilfe Augsburg und einen Transport direkt an die ukrainische Grenze. Pfarrer Gusti in Rumänien konnte man bei seinem Kapellenbau mit über 6000 Euro helfen. Nach Heilig Dreikönig könne man wieder über 2700 Euro an Spenden an das Kinderhospiz übergeben. Georg Bollinger bedankte sich für den zahlreichen Besuch. (AZ)