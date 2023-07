Warum stürzten bei Bauhofen schon zwei Flugzeuge ab?

Von Hans Bosch - vor 19 Min. Artikel anhören Shape

Im Ziemetshauser Ortsteil Bauhofen sind zwei Unglücksfälle Bestandteil der Ortsgeschichte. Einer ereignete sich vor 80 Jahren, der andere 33 Jahre später. Was ist passiert?

Die Geschichte des kleinen Weilers am Rande des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder ist eng mit dem Schloss Seyfriedsberg verbunden, besitzt aber doch einige Daten, die auch in Zukunft bemerkenswert bleiben. Es handelt sich um zwei Flugzeugabstürze, die 23 jungen Soldaten das Leben kosteten. Eine dieser Tragödien liegt in diesen Tagen 80 Jahre zurück, die andere ereignete sich 33 Jahre später. Zwei nicht alltägliche Unglücksfälle also, wie sie kein anderes Dorf im Landkreis verzeichnen kann. Vier schlichte Holzkreuze und eine Gedenkstätte mitten im Dorf erinnern heute noch an diese tragischen Geschehen. Es wundert deshalb nicht, dass ältere Bürger und Bürgerinnen aus Bauhofen noch immer von einem Wunder sprechen, durch das sie selbst sowie ihr Hab und Gut unverletzt und schadlos blieben.

Was war passiert an jenem 28. Juni 1943, einem heiteren Sommertag in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs? Genaues ist bis heute nicht bekannt. Und doch gab es mit Heinz Micheler einen Augenzeugen, der allerdings vor wenigen Jahren gestorben ist. Aber noch im Alter von 92 Jahren berichtete er dem Schreiber dieser Zeilen in einem langen Gespräch viele Details über die Tragödie. In der Mittagszeit gab es demnach im Zusamtal einen gewaltigen Knall. Der Schulbub Micheler befand sich mit vier Kameraden, alle mit Fahrrad, auf der Höhe nahe der Ziemetshauser Schule. Kurz nach dem Kracher stiegen vom Wald hinter dem Schloss Rauchwolken auf und so war es den damals 13-Jährigen sofort klar, dass es sich um einen Flugzeugabsturz handeln musste. Das Quartett war sich rasch einig: „Da fahren wir hin!“

