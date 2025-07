Privatbau: Ausschuss lehnt Stellplätze am Beatussteig ab

Vor dem gelben Tor sollten zwei Pkw-Stellplätze im 90-Grad-Winkel zur Straße hin entstehen. So sah es ein Änderungsantrag der Bauherrschaft am Beatussteig in Thannhausen vor. Doch dafür wäre städtischer Boden benutzt worden. Im Hintergrund sind alte Birken der einstigen Birkenallee noch zu sehen.

Foto: Annegret Döring