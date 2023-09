Fahrzeug beschädigt einen Gartenzaun

In Bayersried wird ein Zaun eingedrückt. Die Krumbacher Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 8 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, wurde in der Straße Auf der Point in Bayersried ein Gartenzaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es wurde dort laut Polizei ein Zaunelement eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte an die PI Krumbach, Tel. 08282 905-111, wenden. (AZ)