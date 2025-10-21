Feuerwehr beweist Einsatzstärke bei Leistungsprüfung

Kürzlich trat die Freiwillige Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach zur Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ an. Unter Leitung von Gruppenführer Julian Basler stellten sich insgesamt acht Mitglieder den anspruchsvollen Aufgaben auf dem Feuerwehrhof und legten dabei die Stufen 1, 3, 4 und 5 erfolgreich ab. Zur Teilnehmergruppe zählten Steffen Akermann, Michael Winter, Tabita Camenzuli, Alexander Ring, Ronny Erdinger (Maschinist), Andreas Döring, Philip Gallagher und Stefanie Kugelmann, die kurzfristig unterstützte. Auch für erfahrene Feuerwehrleute ist dieser Tag immer eine Prüfung der Zusammenarbeit, Schnelligkeit und Präzision. Kommandant Steffen Baumgart und Gruppenführer Julian Basler lobte die Motivation und Disziplin der Gruppe „Die Leistungsprüfung ist immer wieder ein wichtiger Bestandteil unseres Dienstes – sie stärkt Gemeinschaft und Vertrauen, das wir im Einsatzfall dringend brauchen.“ Mit dieser bestandenen Prüfung ist die Freiwillige Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach weiterhin gut für den Ernstfall vorbereitet und setzt ein Zeichen für freiwilliges Engagement in der Gemeinde.

