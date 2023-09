Hoher Blechschaden und zwei Verletzte nach Unfall in Bayersried

Übersehen hat eine Autofahrerin bei Bayersried einen vorfahrtsberechtigten Pkw beim Abbiegen im Bereich Bayersried. Der Schaden ist hoch.

Von einem Unfall am Mittwoch in Bayersried berichtet die Polizei. Es krachte gegen 7.10 Uhr bei der Kreisstraße GZ 12 zu. Laut Polizei wollte dort eine 54-jährige Autofahrerin nach links, in Richtung Mindelzell abbiegen. Sie übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. (AZ)