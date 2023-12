In Bayersried gibt es eine Feuerwehr für die Kinder

Von Markus Landherr - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Wie in Bayersried bereits die Kleinsten für das Ehrenamt begeistert werden und was Kinder bei der Feuerwehr machen.

Es geht um die Zukunft der Feuerwehr, sagt Steffen Baumgart. Er ist Kommandant der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach und somit dafür verantwortlich, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit jemand da ist, der im Notfall qualifizierte Hilfe leistet – ehrenamtlich. Damit das sichergestellt ist, braucht es regelmäßig Menschen, die sich für das Hobby Feuerwehr entscheiden. In den kommenden Jahren werden sich jedoch einige aktive Mitglieder der Bayersrieder Feuerwehr in den Ruhestand verabschieden, mit 65 Jahren ist in Bayern die Altersgrenze erreicht. Und deshalb braucht Baumgart Nachwuchs. Klassisch übernimmt diese Aufgabe die Jugendfeuerwehr. Ab einem Alter von zwölf Jahren beginnt dort die Vorbereitung auf den aktiven Dienst der Feuerwehr, ab 16 Jahren können die ersten Einsätze außerhalb des Gefahrenbereichs absolviert werden und mit der Volljährigkeit folgt der Übertritt in die aktive Feuerwehr.

„Bis vor wenigen Jahren hat dieses über Jahre etablierte System ganz gut funktioniert“, sagt Baumgart. In Verbindung mit Quereinsteigern, die direkt in die aktive Feuerwehr einsteigen, war für ausreichend Feuerwehr-Nachwuchs gesorgt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist in den letzten Jahren gesunken. Und gleichzeitig steht immer weniger Kindern und Jugendlichen ein immer größeres Angebot an Vereinen und Verbänden gegenüber. Die Jugendfeuerwehr kommt mit ihrem Eintrittsalter ab zwölf Jahren da oft zu spät. Diese Erfahrung hat auch Steffen Baumgart gemacht: „Wir haben irgendwann gemerkt, dass die Kinder mit zwölf Jahren schon so viele Hobbys haben, dass die Feuerwehr nicht mehr interessant ist“, sagt Baumgart. Und deshalb hat er gemeinsam mit zwei Feuerwehrkolleginnen und seinem Stellvertreter einen neuen Weg beschritten: Im April vergangenen Jahres wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .