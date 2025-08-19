Ausweichmanöver verhindert Schlimmeres bei Balzhausen

Am Montag hat sich um 14.50 Uhr auf der Staatsstraße 2025 zwischen Balzhausen und Tiefenried ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 24-Jähriger mit seinem voll besetzten Auto auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Balzhausen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 36-Jähriger mit einem Mähdrescher in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hinter diesem folgte ein 59-Jähriger mit einem Sattelzug. Der 36-Jährige wollte mit seinem Mähdrescher nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Er verlangsamte seine Fahrt und setzte den Blinker rechts. Der 59-Jährige deutete den Blinker offensichtlich als Zeichen, dass er überholen könne. Er fuhr mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn, wo ihm der 24-Jährige mit seinem Pkw entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 24-Jährige mit seinem Wagen nach links in die dortige Böschung aus. Der 59-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mithilfe eines Zeugen konnte der Mann jedoch ermittelt werden. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei keiner der Fahrzeuginsassen. (AZ)

