Romy Baumann gewinnt Junior Sales Contest Schwaben 2025

Das beste Verkaufstalent Schwabens ist an der Außenstelle Krumbach des Beruflichen Schulzentrums Günzburg

Großer Erfolg für das Berufliche Schulzentrum Günzburg – Außenstelle Krumbach: Beim diesjährigen Junior Sales Contest Schwaben am 7. Oktober in Augsburg holte sich Romy Elena Baumann aus der Klasse der Kaufleute im Einzelhandel den ersten Platz – und damit den Titel der besten Nachwuchsverkäuferin Schwabens. Somit findet die Ausrichtung des Junior Sales Contest 2026 in Krumbach statt.

Verkaufstalent Romy Baumann überzeugt mit Verkaufsgespräch auf Deutsch und Englisch

Mit beeindruckender Fachkompetenz, überzeugendem Auftreten und einem gelungenen Gespräch auf Deutsch und Englisch begeisterte sie die Fachjury. Ihr Verkaufsprodukt – eine hochwertige Damenuhr – setzte sie gekonnt in Szene und bewies dabei neben Verkaufsstärke auch eine hohe Kundenorientierung. Romy Baumann wird im Betrieb Optik-Schmuck-Spengler in Mering ausgebildet und wurde gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Darlien Paulduro von den Lehrkräften Kevin Kneipp und Kilian Strobl auf den Wettbewerb vorbereitet.

Die beste Warenpräsentation im Verkaufswettbewerb lieferte Darlien Paulduro

Doch damit nicht genug: Auch Darlien Paulduro sorgte für Aufsehen – sie erreichte den 4. Platz mit ihrem Verkaufsgespräch und gewann den Sonderpreis für die beste Warenpräsentation. Mit ihrer fein abgestimmten Duftpräsentation zeigte sie eindrucksvoll, wie man Kunden emotional anspricht und ein Einkaufserlebnis schafft. Paulduro wird bei Drogerie Müller in Günzburg ausgebildet und unterstrich mit ihrer Leistung das hohe Niveau der Nachwuchsausbildung in der Region.

Insgesamt zwölf Verkaufstalente aus neun Berufsschulen Schwabens hatten sich für den prestigeträchtigen Wettbewerb qualifiziert, der in diesem Jahr zum achten Mal vom Handelsverband Bayern – Bezirk Schwaben veranstaltet wurde. Bewertet wurden unter anderem Fachwissen, Auftreten, sprachliche Gewandtheit sowie die Fähigkeit, auch auf englischsprachige Kunden souverän einzugehen.

In ihrer Laudatio lobte die Bezirksvorsitzende des Handelsverbands Bayern, Mechthild Feldmeier, das hohe Niveau der Veranstaltung vor rund 200 Zuschauern in Augsburg.

Vor rund 200 Zuschauern im Haus St. Ulrich in Augsburg wurde so nicht nur der Verkauf, sondern auch die Bedeutung und Qualität der dualen Ausbildung im Einzelhandel gefeiert.

Romy Elena Baumann darf nun den Bezirk Schwaben, ihren Betrieb und die Berufsschule Krumbach beim Junior Sales Champion – International am 5. November in Salzburg vertreten. Dort trifft sie auf die besten Nachwuchstalente aus Bayern, Südtirol, Österreich und der Schweiz und hat gute Chancen, auch international für Furore zu sorgen. (AZ)

