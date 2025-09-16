Betriebsunfall in Thannhausen: 48-jähriger Arbeiter gerät mit Finger in eine Maschine

In Thannhausen ist es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Betriebsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einem Unternehmen in der Edmund-Zimmermann-Straße. Demnach wollte ein 48-jähriger Arbeiter eine mechanische Blockade an einer Maschine lösen. Hierbei soll er mit einem Finger in die Maschine gekommen sein. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (AZ)

