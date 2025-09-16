Icon Menü
Betriebsunfall in Thannhausen: Arbeiter zieht sich Fingerverletzung zu

Thannhausen

Betriebsunfall in Thannhausen: 48-jähriger Arbeiter gerät mit Finger in eine Maschine

In einem Unternehmen in der Edmund-Zimmermann-Straße passierte ein Unfall: Ein Mann verletzte sich an der Hand. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
    Ein Krankenwagen brachte den 48-jährigen Arbeiter aus Thannhausen ins Krankenhaus.
    Ein Krankenwagen brachte den 48-jährigen Arbeiter aus Thannhausen ins Krankenhaus. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    In Thannhausen ist es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Betriebsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einem Unternehmen in der Edmund-Zimmermann-Straße. Demnach wollte ein 48-jähriger Arbeiter eine mechanische Blockade an einer Maschine lösen. Hierbei soll er mit einem Finger in die Maschine gekommen sein. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (AZ)

