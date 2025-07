Betrügerische Kreditvermittlung

Wegen einer betrügerischen Kreditvermittlung aus dem Ausland ermittelt die Polizei in Krumbach. Laut ihres Berichts zeigte am Dienstag eine 57-Jährige einen Kreditvermittlungsbetrug an. Über eine Internetsuche stieß sie auf die Webseite eines Kreditvermittlers. Sie wollte einen Kredit in Höhe eines mittleren, vierstelligen Betrages aufnehmen. Im weiteren Verlauf musste sie immer wieder kleinere Zahlungen auf litauische Konten leisten. Als diese Zahlungen die Höhe der Kreditsumme erreichten, wurde die Geschädigte misstrauisch und erstattete Anzeige. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis