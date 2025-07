69-Jährige verliert durch vermeintliche Malta-Geldanlage fünfstelligen Betrag

Am Mittwoch hat sich eine 69-jährige Frau an die Polizei in Krumbach gewandt, nachdem sie Opfer eines Anlagebetrugs geworden war. Ein unbekannter Anrufer hatte ihr laut Polizeibericht eine scheinbar lukrative Geldanlage vorgestellt. Die Frau übermittelte ihre persönlichen Daten, mit denen angeblich ein Tradingkonto auf Malta eröffnet wurde.

Die Krumbacher Polizei ermittelt

In der darauffolgenden Zeit überwies sie mehrfach Geld auf das genannte Konto – in der Hoffnung auf hohe Renditen. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Erst als sie den versprochenen Gewinn auszahlen lassen wollte und dafür erneut eine vierstellige Summe überweisen sollte, wurde sie misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld bereits verloren – die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)