Betrüger fangen Mail mit Bankverbindung ab: knapp 6000 Euro Schaden

Am Donnerstag hat erstattete ein 36-Jähriger bei der Polizei Krumbach Anzeige wegen Betrugs erstattet. Er wollte laut Polizeibericht bei einer Firma eine Hebebühne erwerben und erhielt von dieser Firma per E-Mail ein Angebot. Den Kaufpreis in Höhe von 5999 Euro überwies er nach Angaben der Polizei auf das darin genannte Bankkonto. Als er die Hebebühne abholen wollte, wurde ihm laut Polizei gesagt, dass noch kein Geld angekommen sei. Er konnte die E-Mail einsehen, welche der Verkäufer versandt hatte. Darin war eine andere Bankverbindung enthalten. Ein unbekannter Täter hat laut Polizei wohl die ausgehende E-Mail abgefangen, abgeändert und an den Geschädigten weitergeleitet. (AZ)

