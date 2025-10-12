Mann ohne Führerschein wird betrunken auf einem Moped erwischt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg ein Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 29-jährige Zweiradfahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale und versuchte sich über mehrere Kilometer der Kontrolle zu entziehen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Schlussendlich stürzte der Mann auf einem Feldweg aufgrund der Bodenbeschaffenheit. Er versuchte anschließend zu Fuß weiter zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch stellen. Die Kontrolle ergab, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Kleinkraftrad unbefugt genutzt hatte. Ein Atemalkoholtest war ebenfalls positiv und es konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beim Sturz zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Fahrzeugführer muss sich nun mehreren Straftatbeständen und diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten stellen, so die Polizei.

