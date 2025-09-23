Widerstand und Beleidigung in Thannhausen – Betrunkene Frau greift Polizisten an

In der Rosenstraße in Thannhausen ist es am 20. September 2025 gegen 01:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem Anwohner eine laut schreiende Person gemeldet hatten. Wie die Polizei berichtet, trafen die Beamten eine 40-jährige Frau an, die augenscheinlich betrunken auf einem Bordstein saß. Als sie widersprüchliche Angaben zu ihrer Identität machte, durchsuchte eine Beamtin sie nach Dokumenten. Die Frau reagierte daraufhin laut Polizei aggressiv, schlug um sich und leistete Widerstand gegen die Maßnahme. Außerdem beleidigte sie sowohl die Einsatzkräfte als auch eine unbeteiligte Personengruppe. Die 40-Jährige musste in Gewahrsam genommen werden. Sie sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung konfrontiert. (AZ)

