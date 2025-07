Betrunkener Autofahrer fällt mit Imponiergehabe auf

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr wurde in der Michael-Faist-Straße in Krumbach ein verdächtiger Pkw von der Polizei gesehen. Aufgrund seiner Fahrweise, insbesondere starkes Beschleunigen und lautes Aufheulenlassen des Motors auf einem örtlichen Parkplatz, fiel er den Polizisten in den Blick. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 27-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass er offensichtlich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Medikamenten. Die Weiterfahrt des Fahrzeugführers unterband die Polizei. Zudem ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

