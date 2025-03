Junger Mann verursacht betrunken Unfall in Deisenhausen

26.500 Euro Blechschaden sind entstanden bei einem Verkehrsunfall am Rosenmontag in der Krumbacher Straße in Deisenhausen. Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.35 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Krumbacher Straße in Richtung Südosten unterwegs. Er geriet mit dem rechten Vorderrad seines Wagens gegen den dortigen Randstein und lenkte anschließend nach links. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender 47-jähriger Autofahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher fuhr mit seiner Fahrzeugfront in die linke Pkw-Seite des Entgegenkommenden. Der Wagen des 22-Jährigen stieß im weiteren Verlauf gegen einen Gartenzaun und eine Hausmauer. Das Auto des 47-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß gedreht und prallte ebenfalls in eine Hausmauer. Beide Gebäude wurden beschädigt. Da bei der Unfallaufnahme beim Verursacher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Laut Polizei verlief dieser positiv und lag deutlich über 1,1 Promille. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

