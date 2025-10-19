Betrunkener fährt Schlangenlinien bei Krumbach

Ein 38-Jähriger ist am Freitag bei Krumbach betrunken Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten der ortsansässigen Polizeiinspektion gegen 18.30 Uhr auf einen Schlangenlinienfahrer in Fahrtrichtung Billenhausen aufmerksam gemacht. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Verkehrsteilnehmers stellten die Polizisten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Einsatzkräften seien die Anschlussmaßnahmen unter Zwang erfolgt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Weder der Mann, noch die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen des Einsatzes verletzt. (AZ)
Krumbach
