Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener fährt Schlangenlinien bei Krumbach

Krumbach

Betrunkener fährt Schlangenlinien bei Krumbach

Bei der Kontrolle am Freitag stellte die Polizei bei dem 38-jährigen Verkehrsteilnehmer eine starke Alkoholisierung fest. Er habe sich dabei aggressiv verhalten.
    • |
    • |
    • |
    Ein 38-Jähriger fuhr am Freitagabend in Schlangenlinien in Richtung Billenhausen. Die Polizei stellte später fest, dass dieser alkoholisiert war.
    Ein 38-Jähriger fuhr am Freitagabend in Schlangenlinien in Richtung Billenhausen. Die Polizei stellte später fest, dass dieser alkoholisiert war. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein 38-Jähriger ist am Freitag bei Krumbach betrunken Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten der ortsansässigen Polizeiinspektion gegen 18.30 Uhr auf einen Schlangenlinienfahrer in Fahrtrichtung Billenhausen aufmerksam gemacht. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Verkehrsteilnehmers stellten die Polizisten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Einsatzkräften seien die Anschlussmaßnahmen unter Zwang erfolgt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Weder der Mann, noch die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen des Einsatzes verletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden