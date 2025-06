Mit knapp zwei Promille und ohne Führerschein am Steuer

Bereits am Freitagnachmittag ist der Fahrer eines Pkw in der Bahnhofstraße in Krumbach einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei wurde von der Polizei eine Alkoholisierung von knapp zwei Promille festgestellt. Da dem Fahrer der Führerschein wegen vorangegangener Verkehrsdelikte bereits gerichtlich entzogen worden war, wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeistreife Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis