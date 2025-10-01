Verletzten und betrunkenen Radfahrer in Thannhausen gefunden

Am Mittwoch gegen 4.30 Uhr morgens ist von einem Zeugen ein 66-jähriger Radfahrer verletzt auf dem Boden sitzend aufgefunden worden. Dieser gab zunächst an, von einem Auto umgefahren worden zu sein. Hierfür gab es aber laut Polizei keinerlei Anzeichen. Diese Aussage revidierte er kurz darauf und gab an, dass seine Gesichtsverletzungen von einer vorhergehenden Körperverletzung stammen würden. Gegenüber den eingesetzten Beamten räumte er ein, dass er zuvor mit dem Fahrrad gefahren sei. Da der 66-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv und lag im Bereich einer Straftat, so die Polizei. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine Blutentnahme musste angeordnet werden. (AZ)

