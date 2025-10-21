Mentorenprogramm für Waisenkinder mit Behinderung aus der Ukraine bekommt Sozialpreis

In einer Feierstunde im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg hat der stellvertretende Bezirkstagspräsident Peter Schiele mit der Verleihung des Sozialpreises Ehrenamtliche aus Schwaben für ihr Engagement ausgezeichnet. Die drei Prämierten sind die „BiPo-Kiste“ aus Augsburg, „Die Pfanne“ aus Lindau und „Take my hand“ aus Ursberg.

Der Bezirk Schwaben lobt den Sozialpreis alle zwei Jahre aus

Alle zwei Jahre vergibt der Bezirk Schwaben den Sozialpreis an Einzelpersonen oder Gruppen, die sich herausragend und freiwillig für Menschen in herausfordernden Lebenslagen engagieren. „Das Fundament unserer Gesellschaft ist das Soziale. Was der Bezirk leistet, ist ein Teil dieses Fundaments; ein anderer Teil ist das Ehrenamt: Nur gemeinsam können wir etwas bewirken. Diese freiwillige Arbeit der Gesellschaft hat eine hohe Anerkennung verdient“, sagte Schiele bei der Preisverleihung. Unter dem Motto „Gemeinsam mit dir“ bewertete die Jury unter anderem den Inklusionsgedanken, den Innovationsgehalt und die Nachhaltigkeit der Projekte.

Ukrainische Flüchtlingskinder mit Beeinträchtigungen werden von Mentoren begleitet

Das Projekt „Mentoren für ukrainische Waisenkinder“ startete 2022 als Reaktion auf die Fluchtbewegung der ukrainischen Kinderheime, die im Zuge des Krieges nach Deutschland evakuiert werden mussten. In enger Zusammenarbeit mit dem Träger Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg begleitet der Verein „Take my hand“ rund 20 geflüchtete ukrainische Waisenkinder und Jugendliche mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung. Diese Kinder haben, obwohl Angehörige zum Teil noch leben, ihre Familien verloren, leben im Heim, sind gesundheitlich beeinträchtigt und haben Krieg und Flucht erlebt. Um ihnen Stabilität, Zugehörigkeit und bessere Integrationschancen zu geben, bietet „Take my hand“ eine persönliche Begleitung durch Mentorinnen und Mentoren an. Gemeinsam unternehmen diese mit den Kindern Ausflüge, erkunden den Sozialraum (etwa Spielplätze, den Zoo, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeitangebote) und dienen als Brücke zwischen Heimleben und Gesellschaft. Die Mentoren und Mentorinnen helfen bei Alltagsthemen, fördern die sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung und stärken zielgerichtet die Integration dieser Flüchtlingskinder und Jugendlichen in den schwäbischen Sozialraum, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Bezirk Schwaben vergibt den Sozialpreis seit 2005 im zweijährigen Abstand. Er ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert, das anteilig an bis zu sechs Preisträger vergeben wird. Die Entscheidung über die Aufteilung des Preisgelds obliegt der Jury. (AZ)