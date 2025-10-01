Bezirkskliniken erweitern Kooperation mit dem Krumbad

Die Bezirkskliniken Schwaben haben ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Heilbad Krumbad bei Krumbach ausgebaut. Seit dem 1. August übernimmt das Dienstleistungszentrum (DLZ) der Bezirkskliniken in Günzburg auch die Versorgung des traditionsreichen Hauses mit medizinischen Produkten und Wirtschaftsgütern, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Bezirkskliniken.

Die Kooperation besteht bereits seit dem Jahr 2004, bisher ausschließlich mit Apothekenprodukten. Die Belieferung mit Wirtschaftsgütern erfolgte bislang über die Kreisklinik Krumbach. Mit der nun vereinbarten Erweiterung stellt das DLZ die zuverlässige und effiziente Versorgung des Heilbad Krumbad sicher, schreiben die Bezirkskliniken in ihrer Pressemitteilung.

Erweiterte Kooperation zwischen Heilbad Krumbad und Bezirkskliniken stärkt die regionale Versorgung

Das Heilbad Krumbad gilt als das älteste Heilbad Schwabens. Es blickt auf eine 635 Jahre lange Geschichte zurück, seit fast 270 Jahren wird hier der Krumbader Badstein im Kurbetrieb angewandt. Unter der Leitung von Geschäftsführer Peter Heinrich und Schwester Marianne Rauner bietet es Hotelbetrieb, Wellness-Angebote, Physiotherapie und Präventionsangebote, ein Restaurant sowie Rehabilitationsmaßnahmen. Insgesamt stehen 97 Zimmer für Gäste zur Verfügung, davon 60 Plätze für die Reha. Die Patientinnen und Patienten kommen in der Regel direkt nach einer Operation für drei Wochen in die Einrichtung. Das Einzugsgebiet umfasst rund 50 bis 80 Kilometer.

Gesellschafter des Heilbad Krumbad sind die Ursberger St. Josefskongregation, der Bezirk Schwaben, der Landkreis Günzburg und die Stadt Krumbach. Das DLZ mit den Bereichen Apotheke, Zentraleinkauf, Zentrallager und Logistik, Wäscherei, Großküche und zentraler Reinigungsdienst wurde vor vier Jahrzehnten als gemeinsames Versorgungszentrum der Bezirks- und Kreiskliniken in Günzburg gegründet. Heute hat es nach eigenen Angaben mehr als 50 Kunden. Mit der erweiterten Kooperation wollen die Bezirkskliniken Schwaben ihre Rolle als verlässlicher Partner in der regionalen Gesundheitsversorgung stärken. (AZ)