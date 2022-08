Attenhausen feiert das Bezirksmusikfest

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause steht die Blasmusik im Krumbacher Ortsteil Attenhausen ganz unter dem Motto „Freunde fürs Leben“.

Letztendlich kam der Regen doch noch. Aber erst nach Mitternacht. Und da war es dann kein Problem mehr und die Besucher und Besucherinnen des Berzirksmusikfestes in Attenhausen sind vom Außenbereich am Schulplatz ins Zelt gewechselt, in dem in der Zwischenzeit genug Platz war. Von knapp 700 Besuchern während der Auftaktveranstaltung berichtet der Musikverein Attenhausen, der das 48. Bezirksmusikfest im Tisogau 11 ausrichtet.