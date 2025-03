Schule: Ursberg als Standort inklusiver Bildung

Durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) ist die bayerische Schullandschaft in Bewegung, auch neue Räume werden benötigt. Schließlich gilt es, ab dem Schuljahr 2025/2026 eine Jahrgangsstufe mehr unterzubringen. Im Gespräch mit der Redaktion skizzierte Josef Liebl, Vorstandsmitglied des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) für den Bereich „Entwicklung, Bildung, Marketing“ und Schulbeauftragter der St. Josefskongregation, die Situation in Ursberg. So wird zum Beispiel ein neuer Schulpavillon errichtet. Das Thema wurde jüngst im Gemeinderat bekannt.

