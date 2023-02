Alois Heider ist seit 60 Jahren im Schützenverein

Bei der Jahresversammlung des Schützenvereins Billenhausen gab es eine Ehrung für den langjährigen Billenhauser Schützen Alois Heider.

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Billenhausen wurde Alois Heider vom Bayerischen Sportschützenbund und dem Deutschen Schützenbund für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Auch die Jugendarbeit der Billenhauser Schützen ist erfolgreich

Solch langjährige und engagierte Mitglieder, wie Alois Heider oder auch Gerhard Schmid, der Jahrzehnte die Bewirtung des Vereinsheims leitete, sind nötig, um erfolgreiche Vereinsarbeit zu leisten. Und erfolgreich ist der Verein, konnte die Vorstandschaft berichten. Der Verein hat allein im letzten halben Jahr vier neue aktive Mitglieder bei den Erwachsenen und mehr als zehn Eintritte von Jugendlichen zu verzeichnen. Letzteres ist kontinuierlicher Jugendarbeit vergangener Jahre und auch Events wie dem letztjährigen Dorfschießen geschuldet. Der große Zulauf an Jugendlichen birgt zugleich auch Herausforderungen. So wird der Verein drei Jugendtrainer ausbilden lassen und der Einbau einer lange geplanten elektronischen Zielscheibenanlage soll dieses Jahr noch erfolgen in Billenhausen.

Bürgermeister Hubert Fischer sicherte hierzu im Rahmen der Vereinsförderungen der Stadt Krumbach Unterstützung zu. Er freute sich über die vollbesetzten Tische im Dorfgemeinschaftshaus. Es zeige, wie gut diese zentrale Anlaufstelle von den Dorfbewohnern angenommen werde. Im Dorfgemeinschaftshaus finden ein Großteil der Billenhauser Vereine ein Zuhause. (AZ)