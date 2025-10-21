Auf den Spuren der Pilze rund um Billenhausen

Bei herrlichem Herbstwetter lud der Obst- und Gartenbauverein Billenhausen zu einer Pilzwanderung rund um Billenhausen ein. Geleitet wurde sie von Ruth Graf, zertifizierte Pilzcoach der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, die ihr Wissen mit viel Begeisterung weitergab. Während des Spaziergangs lernten die Teilnehmer, essbare von giftigen Pilzen zu unterscheiden, wichtige Erkennungsmerkmale zu beachten und die besten Sammelzeiten zu kennen. Direkt im Gelände konnten verschiedene Pilze bestimmt und besprochen werden – ein Erlebnis, das Theorie und Praxis auf ideale Weise verband. Am Ende nahmen die Teilnehmer nicht nur einige Funde, sondern auch neues Wissen und Sicherheit im Umgang mit Pilzen mit nach Hause. Der Obst- und Gartenbauverein zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden.

