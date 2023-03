Das Billenhauser Gartenjahr im Rückblick

Bei der Jahreshauptversammlung der Gartler in Billenhausen gab es auch Ehrungen. Wie lange die Geehrten dem Verein schon treu sind.

Der Obst- und Gartenbauverein Billenhausen veranstaltete zu Saisonbeginn des Gartenjahres seine Jahreshauptversammlung. Vorstand Jürgen Witopil konnte auf ein gelungenes Vereinsjahr zurückblicken und zahlreiche Ehrungen vornehmen. Gleichzeitig schürte er mit Verweis auf das gut bestückte Jahresprogramm die Vorfreude auf die kommenden Aktionen und Maßnahmen des Vereins.

Vorstandsmitglied Witopil konnte über zahlreiche Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr berichten. Ein Bastelnachmittag mit Kindern im Rahmen des Sommerferienprogramms erweckte bei den kleinen Gärtnern riesige Freude. Viel Wissenswertes rund um das altbekannte, jedoch in Vergessenheit geratene Heilmittel erhielten die Teilnehmer am Oxymel-Vortragsabend im Herbst, und zeitlich passend vor Beginn der neuen Gartensaison konnte der Obst- und Gartenbauverein den Tomatenguru Michael Schick für einen weiteren interessanten Vortragsabend gewinnen. So war im vergangenen Vereinsjahr für jedermann etwas dabei. Darüber hinaus berichtete Witopil über Aktionen des Vorstands in Eigenregie, wie beispielsweise das Ausbringen von Frühjahrsblühern oder das Pflanzen neuer Bäume innerhalb des Ortes zur Verschönerung des Dorfbildes.

Den Kassenbericht von Kassenwartin Tina Melzer lobte Kassenprüfer Alfred Bürgel und bescheiigte eine tadellose Kassenführung.

Ehrungen langjähriger Mitglieder sind für einen Verein immer etwas Besonderes und erfüllen Geehrte wie Vereinsvorstände mit Stolz. So konnte für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit und nun Trägerin der silbernen Ehrennadel des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespflege Resi Schmid ausgezeichnet werden. Die goldene Ehrennadel des Dachverbandes der Gartenbauvereine erhielten für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit Frau Mathilde Schlosser-Schmid, Norbert Micheler, Gerhard Schmid und Max Wohllaib.

Biobäuerin Sabine Schmidberger serviert einen Brennessel-Trunk

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Vortrag von Gastrednerin Sabine Schmidberger, Biobäuerin und Mitglied beim Netzwerk Umweltbildung. Mit ihrem Vortrag konnte sie die Teilnehmer mit viel Wissenswertem und mit einer Kostprobe eines Krafttrunkes von der Brennnessel überzeugen. Der gemeinsame Aufbau der "Lebenspyramide" bestätigte, wie wichtig die Wertschätzung aller Pflanzen und Tiere für das Ökosystem ist.

Süße Rezepte mit Wildkräutern 1 / 2 Zurück Vorwärts Brennnessel-Pralinen: Zutaten: 200 g Marzipan, 2 EL Brennnesselsamen, 1 EL Mohn, 1 EL Kornelkirschsirup (alternativ Johannesbeersirup/Kirschsirup/Granatapfelsirup) dunkle Kuvertüre. Marzipan, Brennnnesselsamen, Mohn und Sirup miteinander verkneten. Hierzu ggf. etwas Puderzucker dazusieben, damit die Masse nicht zu klebrig wird. Kugeln formen und in dunkle Kuvertüre tauchen - trocknen lassen und in Pralinenförmchen anrichten.

Süßes Pesto: Eine Handvoll Blätter von Zitronenmelisse und/oder Pfefferminze, die zuvor von den Stengeln gezupft und gewaschen/trockengetupft wurden, 50 g gemahlene Mandeln, 2-3 EL Holunderblütensirup, optional etwas Zitronensaft. Alle Zutaten in einen Becher geben und mit dem Mixstab kurz aufmixen, bis eine schöne sämige dünne Paste entsteht, ggf. etwas Mandeln oder Sirup hinzugeben, um die richtige Konsistenz zu erhalten. Das Pesto sieht herrlich grün aus und schmeckt fein. Es passt zu roten Beeren, Eis, Schokomousse.

Das Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung "Streuobst für Alle" wurde dann durch Vorsitzende Andrea Eberhardinger den Mitgliedern vorgestellt. Hierbei können Vereine für ihre Mitglieder beim Amt für ländliche Entwicklung die Kostenübernahme von Streuobstbäumen beantragen. Förderfähig sind unter anderem alte Apfel- und Birnensorten sowie Esskastanie, Pflaumen- oder Kirschbäume. Interessierte können sich gerne an den Vorstand des Vereins wenden, welche einen Sammelantrag stellen wird.

Zum Abschluss verwies Vorstand Witopil auf zahlreiche Aktionen und Maßnahmen für das kommende Vereinsjahr, gleich zunächst auf den Ende März stattfindenden Teevortrag "It's Teatime" mit Billenhausens Wildkräuterexpertin Ursel Thoma. (AZ)