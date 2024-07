Das Wasserrad am Billenhauser Spielplatz dreht sich wieder

Das in die Jahre gekommene Wasserrad am Billenhausener Spielplatz wurde durch den Obst- und Gartenbauverein ehrenamtlich neu überarbeitet und an seinem Bestimmungsplatz angebracht. Das heitere Geplätscher erfreut nun wieder die kleinen und großen Besucher und lädt zum Verweilen am Bänkle ein. Ebenso wurde auch der Brunnen am östlichen Dorfrand wieder instandgesetzt. Nicht nur den Spaziergängern, sondern auch so manchem durstigen Bienchen bietet das kühle Nass Abkühlung.

