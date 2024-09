Das "wilde" Kochen: Wildkräuter-Kochkurs in Billenhausen

Unter dem Motto Sammeln, Kochen, Genießen veranstaltete der Obst- und Gartenbauverein Billenhausen gemeinsam mit der Kräuterexpertin Ursel Thoma einen herbstlichen Wildkräuter-Kochkurs. Beginnend mit einer Kräuterwanderung durch Billenhausens Flur gab es allerlei Wissenswertes rund um die Heilwirkung, Verarbeitungsweisen und Eigenschaften der zu sammelnden Wildkräuter. Beim anschließenden Kochkurs im Dorfgemeinschaftshaus entstand unter Anleitung ein tolles Vier-Gänge-Menü mit Breitwegerich-Mozzarella-Speckröllchen auf Wildkräutersalat, Rote-Bete-Kokossuppe mit frittierten Blättern, Zucchini in Schafgarben-Parmesanhülle und Holder-Pana Cotta mit Schokoladen-Gundermann. Nach der Verköstigung des Menüs waren sich alle Teilnehmerinnen einig, dass eine Ergänzung unserer Speisen mit Wildkräutern eine wirklich tolle, gesunde und vor allem kostengünstige Alternative ist. Einem weiteren "Einkauf" in der Natur, an Waldrändern oder im Garten steht den fleißigen Kursteilnehmerinnen also nichts mehr im Wege. (AZ)

Icon Vergrößern Wildkräuter-Salat mit Wurzelbrot Foto: OGV Billenhausen Icon Schließen Schließen Wildkräuter-Salat mit Wurzelbrot Foto: OGV Billenhausen