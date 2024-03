Billenhausen

Gastro-Neueröffnung: Darts, Billard und American Diner in Billenhausen

Plus Billard, Darts und Tischkicker kann künftig auf rund 200 Quadratmetern in Billenhausen gespielt werden. Dazu gibt es auch ein gastronomisches Angebot.

Von Moritz Ebner

Sandra "Sandy" Werner und ihr Lebensgefährte Ralf Becker sind voller Tatendrang, wenn sie in ihrem neuen Lokal in Billenhausen stehen. "Seit Januar haben wir jede freie Minute in unseren Traum gesteckt, aber jetzt sind wir froh, endlich starten zu können", erzählen sie. Sandys Billard & Diner möchte Gäste mit einem in Krumbach völlig neuen Konzept anlocken. Auf dem rund 200 Quadratmeter großen Areal erwarten die Besucherinnen und Besucher fünf Turnier-Poolbillard-Tische, vier Dartautomaten, ein Tischkicker und weitere Spielautomaten.

Berufliche Umorientierung des Paares zur Gastronomie

Mit über 50 Jahren noch einmal in der Gastro durchstarten: Nach einer umfangreichen Renovierung und viel Aufregung erfüllte sich für Sandra Werner und ihren Lebensgefährten ein langgehegter Traum: die Eröffnung ihres eigenen Lokals Sandys Billard & Diner. Gesundheitliche Gründe waren der Anstoß für die berufliche Umorientierung des Paares, das sich nun mit Enthusiasmus der Gastronomie widmet. Ihr Einstieg in die Branche mag gewagt erscheinen, doch für Sandra und ihren Partner standen der persönliche Kontakt zu den Gästen und das Bedürfnis, der jüngeren Generation etwas zu bieten, im Mittelpunkt. Dabei legen sie großen Wert darauf, verschiedene Altersgruppen anzusprechen und eine vielfältige Atmosphäre zu schaffen.

