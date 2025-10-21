Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Billenhausen: Geselligkeit und Genuss beim Billenhauser Weinfest

Billenhausen

Geselligkeit und Genuss beim Billenhauser Weinfest

Junggesellenclub und Obst- und Gartenbauverein begeistern mit Wein, Schmankerln und Geselligkeit
Von Andrea Eberhardinger für Obst-und Gartenbauverein Billenhausen
    • |
    • |
    • |
    Heitere Stimmung im vollbesetzten Pfarrstadel in Billenhausen.
    Heitere Stimmung im vollbesetzten Pfarrstadel in Billenhausen. Foto: Eberhardinger

    Die beiden Billenhauser Vereine haben auch in diesem Jahr gemeinsam das beliebte Weinfest im Pfarrstadel ausgerichtet. Zahlreiche Gäste genossen regionale Schmankerl, erlesene Weine und gute Unterhaltung in stimmungsvoller Atmosphäre - rundum ein geselliges Beisammensein für Jung und Alt bis in die späten Stunden. Ein Highlight des Abends war die Verlosung mit attraktiven Preisen und glücklichen Gewinnern.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden