Geselligkeit und Genuss beim Billenhauser Weinfest

Die beiden Billenhauser Vereine haben auch in diesem Jahr gemeinsam das beliebte Weinfest im Pfarrstadel ausgerichtet. Zahlreiche Gäste genossen regionale Schmankerl, erlesene Weine und gute Unterhaltung in stimmungsvoller Atmosphäre - rundum ein geselliges Beisammensein für Jung und Alt bis in die späten Stunden. Ein Highlight des Abends war die Verlosung mit attraktiven Preisen und glücklichen Gewinnern.

