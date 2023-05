Gladiolen bringen beim Frühjahrsrätsel 1000 Euro nach Billenhausen

Johann Fetschele staunte nicht schlecht, als am Mittwoch das Telefon klingelte: Er gewann 1000 Euro beim Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" unserer Zeitung.

Was würden Sie machen, wenn Sie unerwartet 1000 Euro gewinnen? Essen gehen, eine kleine Urlaubsreise, Geld an Kinder und Enkel schenken oder auf ein Projekt sparen? Johann Fetschele aus Billenhausen gewann am Mittwoch mit seiner Antwort "Gladiolen" beim Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" unserer Zeitung zehn Hundert-Euro-Scheine.

Das Geld wird in einen Umbau gesteckt

Der 68-Jährige aus dem Krumbacher Ortsteil Billenhausen wird seinen beiden erwachsenen Kindern etwas abgeben und ansonsten werden er und seine Frau das Geld in einen Umbau stecken, oder in den Garten. Der frühere Telekom-Beschäftigte, der für die Gärtnerei Liebl neben seiner Rente noch Blumen an Geschäfte zum Wiederverkauf ausfährt, hat einen Wintergarten gebaut. Es fehlt noch etwas im Terrassenbereich und auch im Garten, erzählt er. Fetschele ist in allen Dorfvereinen in Billenhausen aktiv, seine besondere Liebe gilt der Musik.

Seit Jahren spielt der Billenhauser bei den Gewinnspielen unserer Zeitung mit, auch bei den Kreuzworträtseln und beim Sudoku, doch der große Gewinn blieb bislang aus. "Da zahlt man fast drauf, denn jeder Anruf kostet ja", sagte er noch – und schon klappte es beim Gewinnspiel "Pflück das Glück". Die Gladiolen hatte er natürlich gleich erkannt. Auch beim Gewinnbenachrichtigungsanruf war Fetschele in Sachen "Blumen ausfahren" unterwegs. Die großen Geldscheine werden sicherlich schneller als man glaubt, im Umbauprojekt seines Hauses verschwinden. Doch über den Gewinn freute er sich sichtlich beim Besuch unserer Redaktion.