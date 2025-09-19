Joachim Schneider gewinnt den Josef-Reisch-Pokal

Schon gut in Form präsentierten sich die Auflageschützen de Gaues Krumbach bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause. Beim Schützenverein in Billenhausen traten 30 Schützen an die Stände. Im Wettbewerb um das beste Blattl ging es um den Josef-Reisch-Pokal. Hier hatte Joachim Schneider vom Schützenverein Balzhausen mit einem 5,0 Teiler die Nase vorn. Den zweiten Platz belegte Helmut Lerchner mit einem ebenfalls 5,0 Teiler. Hier entschied aber der zweitbeste Teiler (44,6 zu 46,2). Dritter wurde Leonhard Huber mit einem erzielten 10,8 Teiler.

Die meisten Ringe traf Altmeister Reiner Stohr aus Breitenthal mit 314,6 Ringen. Dicht gefolgt von Erwin Stöffel vom Schützenverein Ziemetshausen mit 314,1 Ringen. Der Drittbeste war Erhard Mayer mit 312,8 Ringen ebenfalls vom Schützenverein Breitenthal. Vorstand Björn-Arne Schmitz überreichte eine kleine Anerkennung und bedankte sich bei allen Teilnehmern für den guten Besuch. Die vollständigen Platzierungen können auf der Homepage des Gaues Krumbach unter der Rubrik Breitensport/ Senioren eingesehen werden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!