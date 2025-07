Klappt wie geschmiert - Salbe selber machen

Der OGV Billenhausen lud herzlich zu einem informativen und praxisnahen Abend im Dorfgemeinschaftshaus ein. Die erfahrene Kräuterfrau und zertifizierte Allgäuer Wildkräuterführerin Ursel Thoma gab spannende Einblicke in die Kunst der Salbenherstellung. Sie erklärte die Zusammensetzung der Inhaltstoffe und zeigte, wie heimische Pflanzen sinnvoll und wirksam in selbstgemachten Salben eingesetzt werden können. Im Anschluss an den sehr interessanten Vortrag wurden unter fachkundiger Anleitung eine wohltuende Erkältungssalbe sowie ein pflegender Lippenbalsam hergestellt. Beide Salben natürlich für alle Teilnehmerinnen zum Mitnehmen und Ausprobieren daheim.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!