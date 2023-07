Billenhausen

Lustvolles Auf und Ab als Lebensform

Schaukeln: Es kann auch so etwas wie die Begegnung mit dem Auf und Ab des Lebens sein. Wilhelm Schmid widmet sich in seinem neuen Buch diesem Thema.

Plus Warum der aus Billenhausen stammende Philosoph Wilhelm Schmid meint, Schaukeln sei mehr als nur ein Kinderspiel.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr.

Das Schaukeln kennt jeder, schaukeln ist keine Kunst. Es gilt als ein Kinderspiel, als Zeitvertreib, dem auch ältere Menschen bisweilen gerne frönen. Wenn das Schaukeln so banal ist, kann es dann zentraler Gegenstand einer kleinen philosophischen Abhandlung werden? Ist das nicht ein bisschen abwegig? Der aus Billenhausen stammende Philosoph Wilhelm Schmid behauptet in seinem neuen Buch, das Schaukeln sei angewandte Dialektik. Er setzt das Schaukeln somit in eine enge Beziehung zu einem alten und in vielen Kulturen geschätzten Denkmodell: Leben und Geist beziehen ihre Dynamik aus der Spannung zwischen Gegensätzen.

Wilhelm-Schmid-Leser sind mit der Thematik bereits vertraut. Beispielsweise forderte Schmid in seinem Buch „Die Liebe neu erfinden“, die Liebe müsse „atmen“, müsse schaukeln können zwischen Gegensätzen wie Nähe und Distanz, Lust und Schmerz, Ekstase und Alltag.

