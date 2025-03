Am 24. Januar 2025 fand die jährliche Mitgliederversammlung des Schützenvereins Billenhausen e.V. statt. Die Schützenmeister wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Nach der neuen Satzung, die in 2024 in Kraft trat, wurde der Fachvorstand vom Schützenmeisteramt vorgeschlagen und ebenfalls von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig bestätigt. In diesem Jahr konnte der Verein erneut mehrere Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft ehren. Zudem wurden einige für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre besonderen Verdienste vom Landesverband mit einem Besitzzeugnis und Ehrennadel ausgezeichnet, vertreten durch Ludwig Kreuzer. Ihr herausragender Einsatz zeigte sich insbesondere in der Planung und Umsetzung der neuen Schießstände. Ein herzlicher Dank gilt allen Mitgliedern, Gönnern und Spendern des Vereins, die diese Modernisierung ermöglicht haben. Das Foto von links: 2. Bürgermeister G. Weiß, H. Lerchner (Besitzzeugnis), H. Mayer (70), Elisabeth Klein (Besitzzeugnis), G. Schmid (60), BA Schmitz (Schützenmeister), S. Bronnhuber (Fachvorstand), P. Danner (60), J. Schnitzler (70), J. Hennings (Schützenmeister), L. Kreuzer (Gauehrenschützenmeister), H. Thalhofer (Schützenmeister), A. Heider (Ehrenmitglieds-Urkunde). Nicht im Bild: M. Glogger (50), F. Janetschke (50), G. Broll (70). (AZ)

Mitgliederversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schützenverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Billenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis