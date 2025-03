Schulhund Loisl zeigt, wie es ohne Beißen geht

An der Grundschule Deisenhausen lernen Zweitklässler seit diesem Schuljahr, wie sie sicher mit Hunden umgehen und verantwortungsvoll gegenüber den Tieren verhalten können. Das sogenannte Bite-Prevent-Training, englisch für Biss-Präventions-Training, basiert auf dem Konzept der Medizinerin Dr. Hildegard Jung in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.



Hintergrund des Schulkonzeptes ist die steigende Zahl von Hundebissen, die Kinder betreffen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Auch im Landkreis Günzburg immer wieder Fälle Schlagzeilen, bei denen Kinder oder auch Erwachsene von Hunden gebissen werden - etwa im vergangenen Dezember in Waltenberg. Das Landratsamt Günzburg hatte im vergangenen Jahr insgesamt zwölf Beißvorfälle registriert.

Bite-Prevent-Training in Deisenhausen: Grundschüler lernen mit Hund Loisl

Für die Grundschule Deisenhausen ist daher wichtig, dass Kinder lernen, wie sie sich in der Nähe von Hunden verhalten sollen. Das Training soll dazu beitragen, das Bewusstsein für den Umgang mit Tieren zu schärfen und potenzielle Gefahren zu minimieren. Das Sicherheitstraining umfasst nach Angaben der Schule etwa vier Unterrichtseinheiten mit theoretischen Inhalten sowie praktischen Übungen. Die zweite Jahrgangsstufe eigne sich besonders, da sich auch der Lehrplan für die bayerische Grundschule im Lernbereich Natur und Umwelt diesem Thema widmet. Die Rektorin der Grundschule, Johanna Schafitel, hat sich zum Zwecke des Trainings mit ihrem Hund von Dr. Hildegard Jung ausbilden lassen. Der Schulverband Deisenhausen unterstützte das Vorhaben durch eine Beteiligung an den Ausbildungskosten für den Schulhund. Hund Loisl, ein Spitz, hat nach Bestehen der verschiedenen Testtage an einer Münchener Grundschule ein Zertifikat als Schulbesuchshund erhalten. Dieses Zertifikat erlaubt es dem Hund und seiner Hundeführerin, als Besuchshund in Schulen, Kindergärten, Praxen und Kindereinrichtungen mit Kindern Kontakt aufzunehmen.

Bite-Prevent-Training an der Grundschule Deisenhausen hat begonnen

Schulamtsdirektor Robert Kaifer hat sich kürzlich vor Ort ein Bild über das Sicherheitstraining in der zweiten Klasse gemacht. Er ist überzeugt von der Wichtigkeit des Trainings und zeigte sich von der theoretischen und praktischen Durchführung angetan. „Viele Kinder im Grundschulalter haben sehr wenig Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Hunden. Häufig sind es auch Ängste, die zu einem falschen Verhalten führen, mitunter mit erheblichen Folgen“, so Kaifer.



Informationen zum Bite-Prevent-Training gibt es online unter www.schulhunde.de oder direkt bei Dr. Hildegard Jung, Telefon: 089/36196939, E-Mail: info@schulhunde.de (AZ, rjk)