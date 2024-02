Musikverein Bleichen zieht positive Jahresbilanz

Bei der Jahreshauptversammlung blickt man mit Zuversicht auf die neue Saison. Der Musikverein Bleichen ist auch auf Instagram präsent.

Gerhard Mannes, der Vorsitzende des Musikvereins Bleichen, freute sich über die zahlreich anwesenden Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung. Auch der erste und zweite Bürgermeister der Gemeinde Deisenhausen Bernd Langbauer und Hubert Ruf sowie weitere Ehrengäste waren dabei.

Gerhard Mannes blickte auf das abgelaufenen Vereinsjahr zurück. Höhepunkte waren in seinen Augen das Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Edelstetten, der Tag der Blasmusik in Bleichen sowie das Adventssingen, das jedoch aufgrund der Wetterkapriolen Anfang Dezember nicht im geplanten Rahmen stattfinden konnte.

Im weiteren Verlauf berichtete Stefan Puchta, der nach dem Weggang von Phillip Pöpperl die Kapelle wieder seit Anfang September leitet, vom musikalischen Leistungsstand und der Probenarbeit mit der aktiven Kapelle. Die Aktiven bewältigten gut 50 Gesamtproben und fast 20 Auftritte und Veranstaltungen. Die Probenbeteiligung lag bei 75 Prozent. Ein großes Lob richtete Puchta an die aktiven Musiker für den Probenfleiß, die Kameradschaft und den Zusammenhalt. Ziel des Vereins ist gepflegte und gefällige Blas- und Unterhaltungsmusik.

Der Nachwuchs bei den Bleicher Musikern sind die "Bleicher Chorwürmer"

Musikleiterin Janine Großkopf, die den Bericht der abwesenden Jugendleiterin Katharina Knoll vortrug, berichtete von der Nachwuchsarbeit mit den „Bleicher Chorwürmern“ im Verein. Dabei wird sie von Sophia Kohn und Patricia Schnitzler unterstützt. Seit Mitte November ist nun auch eine Blockflötengruppe fest installiert, die von Caroline Großkopf geleitet wird. Des Weiteren findet der Instagram Kanal des Vereins großen Zuspruch. Auch damit werden Jugendliche über das Vereinsleben informiert und angesprochen.

In ihrer Funktion als Musikleiterin gab Janine Großkopf einen Ausblick für 2024 bekannt. Geplant sind unter anderem das Dorffest am Vereinsheim (13./14. Juli) sowie verschiedene Auftritte an kirchlichen und weltlichen Anlässen. Den probenfleißigsten Musikern überreichte sie ein kleines Präsent.

Lesen Sie dazu auch

Im letzten Bericht des Abends konnte Kassiererin Monika Ruf von geordneten Finanzen im vergangenen Geschäftsjahr berichten.

Vorsitzender Gerhard Mannes freute sich, im Verlauf Carmen Stölzle für zehn Jahre aktives Musizieren zu ehren.

Bürgermeister Bernd Langbauer überbrachte den Dank und die Anerkennung der Gemeinde. Der Musikverein Bleichen sei ein Paradebeispiel für gelebte Brauchtumspflege. (AZ)