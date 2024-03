Bleichen, Wattenweiler

vor 35 Min.

Frühlingserwachen mit zwei Blaskapellen in Bleichen

Am Ende des Gemeinschaftskonzerts mit dem MV Bleichen und dem MV Wattenweiler standen knapp 70 Musikerinnen und Musiker auf und vor der Bühne in Bleichen.

Von Peter Wieser

„So klingt’s im Günztal“ war das Motto. Wie klingt es denn im Günztal? Jedenfalls war das Vereinsheim voll. Der Musikverein (MV) Bleichen hatte zum Gemeinschaftskonzert mit dem MV Wattenweiler eingeladen. Oder auch: „zum gemeinsamen Frühjahrsmusizieren“, wie es André Heininger, einer der drei Vorsitzenden aus Wattenweiler bezeichnete. Schließlich ist es ja auch der Frühling, der in jedem Jahr die Blasmusik mit den ersten Konzerten quasi zu neuem Leben erweckt. Auch an der passenden Deko fehlte es nicht: Dafür hatte die Firma Liebl Gartenbau aus Krumbach gesorgt.

Blasmusik-Stimmung auf Ernst Moschs Spuren in Bleichen

Mit dem Konzertmarsch „Olympiade“ (Jaroslav Labský), Atmosphäre von Stärke und Gemeinschaft verbreitend, eröffneten die 40 Musikerinnen und Musiker aus Wattenweiler unter ihrem Dirigenten Bernhard Preis den Abend. Mit der Polka „Erinnerungen an Brennberg“ von Peter Zauner noch ein Klassiker aus dem Burgenland, dann tauchten sie nach und nach in das große „Ernst Mosch-Universum“ und Arrangements von Franz Bummerl ein. So hatten es die beiden Moderatorinnen Marie Böller und Franziska Vogel zu Recht bezeichnet. „Mondschein an der Eger“, am Samstag mit den Stimmen von Regina Merk und Georg Allstetter, das kennt man. Aber es war auch das weniger Bekannte, mit dem der Musikverein begeisterte und für Blasmusik-Stimmung sorgte. Für die schwungvolle Polka „Auf nach Mähren“ (Markus Ebner) gab es für die Soloparts für Flügelhorn und Tenorhorn einen Extra-Applaus. Genauso bei der Himmelzauber-Polka (Markus Bollin), bei der Klarinette und Querflöte, Bariton und Flügelhorn vor lauter Spielfreude alles andere als Langeweile aufkommen ließen. Nach der Konzert-Polka „Zwei Tränen“ (Karel Vacek) und der Zugabe „Ein junger Egerländer“ (Daniel Fischinger) verabschiedete sich der MV Wattenweiler von der Bühne.

